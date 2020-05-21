GTA V разошлась тиражом в 130 млн копий

https://static.news.ru/photo/bfff8922-9b44-11ea-bc4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: epicgames.com

Издатель Take-Two Interactive опубликовал финансовый отчёт за 2019 финансовый год. Так, продажи боевика GTA V достигли 130 млн копий, Red Dead Redemption 2 — более 31 млн копий, NBA 2K20 — более 12 млн, а Outer Worlds — более 3 млн копий.

Минувший финансовый год, согласно отчёту издателя, оказался рекордным. Общие продажи составили $2,99 млрд по сравнению с $2,93 млрд в прошлом году (на цифровой контент пришлось 82%).

Take-Two признал, что новый финансовый год (с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года) будет слабым на новые релизы, добавив, что команды разработчиков работают над «расширением границ» новой технологии.

Издатель также ожидает, что в течение следующих 12 месяцев продажи составят от $2,55 млрд до $2,65 млрд. При этом NBA 2K компенсирует снижение результатов Borderlands 3, Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto 5, а мультиплеерные Red Dead Online и GTA Online, в свою очередь, покажут результат, аналогичный прошлому финансовому году.

За следующие пять лет издатель Take-Two выпустит 93 проекта, из которых 47 выйдут по текущим франшизам и 46 — по новым.