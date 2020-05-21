GTA V разошлась тиражом в 130 млн копий

Издатель Take-Two Interactive опубликовал финансовый отчёт за 2019 финансовый год. Так, продажи боевика GTA V достигли 130 млн копий, Red Dead Redemption 2 — более 31 млн копий, NBA 2K20 — более 12 млн, а Outer Worlds — более 3 млн копий.
Минувший финансовый год, согласно отчёту издателя, оказался рекордным. Общие продажи составили $2,99 млрд по сравнению с $2,93 млрд в прошлом году (на цифровой контент пришлось 82%).
Take-Two признал, что новый финансовый год (с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года) будет слабым на новые релизы, добавив, что команды разработчиков работают над «расширением границ» новой технологии.
Издатель также ожидает, что в течение следующих 12 месяцев продажи
За следующие пять лет издатель Take-Two выпустит 93 проекта, из которых 47 выйдут по текущим франшизам и 46 — по новым.
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