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Компания Google объявила о запуске мобильной игровой подписки Play Pass. Пользователи получат доступ к более 350 Android-приложениям и играм без рекламы и внутриигровых покупок.

Play Pass доступна в виде новой одноимённой вкладки в Google Play, при этом программы можно будет найти в самом онлайн-магазине — они будут помечены специальным билетом. Подписка предоставит доступ к таким играм и приложениям, как Stardew Valley, Monument Valley, Limbo, Star Wars: KOTOR и AccuWeather.

Ежемесячно Google будет обновлять библиотеку. Первые десять дней подписки будут для пользователей бесплатными. В дальнейшем стоимость Play Pass составит $4,99 в месяц (при оформлении до 10 октября сумма снизится до $1,99 за первый год).

Ранее Google объявила об изменениях политики использования голосового помощника Google Assistant. Теперь аудиозаписи юзеров не будут храниться в компании по умолчанию, писал News.ru.