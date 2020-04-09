Google предложит бесплатную подписку в Stadia на два месяца

https://static.news.ru/photo/42a03a20-7a43-11ea-a519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google в рамках поддержки самоизоляции во время пандемии COVID-19 предлагает оформить подписку Stadia Pro с двухмесячным бесплатным доступом.

Пользователи получат доступ к девяти играм, включая GRID, Destiny 2: The Collection, Thumper и эксклюзив Gylt. Игроки с действующей подпиской также получат бесплатный период на два месяца.

По словам вице-президента Stadia Фила Харрисона, в компании ответственно подходят к регуляции интернет-трафика из-за увеличения числа пользователей, остающихся дома. Для снижения нагрузки на Интернет Google работает над временной функцией, меняющей разрешение экрана по умолчанию с 4K до 1080p без существенного снижения качества геймплея для большинства пользоватей.

Игровой сервис Google Stadia сейчас доступен в 14 странах, но России в списке пока нет.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google выпустила серию дудлов, посвящённых тем, кто продолжает работать во время пандемии коронавируса. Интерактивные рисунки будут появляться каждый день с 6 по 17 апреля на сайте поисковика.