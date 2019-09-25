Компания Google выпустила огромный бесплатный набор данных о deepfake-роликах. Разработчики хотят помочь исследователям в борьбе с подобными фейковыми видео.
Компания разработала набор данных в сотрудничестве с собственным подразделением Jigsaw. Оно занимается созданием технологий, которые «помогут человечеству справиться с глобальными проблемами»: от цензуры и домогательств в Интернете до цифровых атак и вооружённого экстремизма.
Кроме того, в набор данных будет включена программа FaceForenesics Benchmark, разработанная Мюнхенским техническим университетом и Неаполитанским университетом имени Фридриха II. Разработка должна помочь исследователям создавать методы обнаружения видеороликов.
Для создания deepfake-контента Google
В начале сентября News.ru писал, что Facebook объединилась с компанией Microsoft и несколькими университетами для проведения конкурса по разработке технологии, распознающей deepfake-видео.