https://static.news.ru/photo/ee717f30-df6b-11e9-b055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Liang/Global Look Press

Компания Google выпустила огромный бесплатный набор данных о deepfake-роликах. Разработчики хотят помочь исследователям в борьбе с подобными фейковыми видео.

Компания разработала набор данных в сотрудничестве с собственным подразделением Jigsaw. Оно занимается созданием технологий, которые «помогут человечеству справиться с глобальными проблемами»: от цензуры и домогательств в Интернете до цифровых атак и вооружённого экстремизма.

Кроме того, в набор данных будет включена программа FaceForenesics Benchmark, разработанная Мюнхенским техническим университетом и Неаполитанским университетом имени Фридриха II. Разработка должна помочь исследователям создавать методы обнаружения видеороликов.

Для создания deepfake-контента Google пригласила актёров и работала с ними в течение 2018 года. В ближайшем будущем разработчики намерены добавить больше видео в набор данных.

В начале сентября News.ru писал, что Facebook объединилась с компанией Microsoft и несколькими университетами для проведения конкурса по разработке технологии, распознающей deepfake-видео.