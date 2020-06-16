GOG раздаёт «Ведьмака 3» при условии наличия игры в других магазинах

https://static.news.ru/photo/a3b23ca0-afdb-11ea-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: gog.com

CD PROJEKT RED объявила о бесплатной раздаче «Ведьмака 3: Дикая охота» в сервисе GOG.com. Однако пользователи получат копию ролевого экшена только в случае наличия игры в другом магазине, связанном с GOG Galaxy 2.0.

Акция распространяется не только на владельцев ПК, но и на обладателей PS4 и Xbox One. Если в библиотеке игрока в GOG.com уже имеется третья часть «Ведьмака», то полученную копию можно подарить.

Акция продлится до 23 июня 14:00 по московскому времени.

Ранее шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрих рассказала, что в новом сезоне будет более прямолинейная история, в которой нет постоянных скачков между временными отрезками. Она отметила, что сюжетное решение с разными линиями времени было одним из самых спорных в первом цикле проекта, писал NEWS.ru.