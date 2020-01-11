Один из тестеров GTA 6 опубликовал пост с утечками из игры. В нём он сообщил имена двух главных героев.
Автор пишет, что ими станут брат и сестра Джон Легуизамо и модель Розелин Санчес. По сюжету новой части игры, действия будут происходить в 80-х — 90-х годах. Также в GTA 6 появится два новых города. Это копия Форт-Лодердейла и столицы Колумбии — Боготы. Отмечается, что игра выйдет в прокат в конце 2021-го или начале 2022 года. На момент написания заметки администрация ресурса reddit удалила пост,
Как писал NEWS.ru ранее, сервис Steam запретил покупку игры Grand Theft Auto IV. Компания Rockstar Games ситуацию комментировать не стала.
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