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Игра Grand Theft Auto IV стала недоступна к покупке как в сервисе Steam, так и в собственном магазине Rockstar Games. В цифровом виде доступны лишь версии для консолей.

В компании Rockstar Games ситуацию комментировать не стали. Пользователи, между тем, предполагают, что у студии снова возникли проблемы с лицензиями на музыку для внутриигрового радио. В 2018 году из игры...