Forza Street вышла на iOS и Android

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Компания Microsoft и студия Electric Square объявили о выходе гоночной игры Forza Street на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Игра распространяется по условно-бесплатной модели. Пользователи, которые запустят Forza Street до 5 июня, получат внутриигровые бонусы.

Первоначально гонка вышла на PC в апреле 2019 года. Forza Street состоит из коротких заездов длительностью меньше минуты без возможности рулевого управления машиной.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Microsoft опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2020 года. Судя по документации, число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн.