Глава Microsoft Gaming ответил на слухи об эксклюзивах Xbox на PS5 Глава Microsoft Gaming анонсировал изменения на фоне слухов об играх Xbox на PS5

Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что грядут большие изменения в компании. По его словам с 12 по 18 февраля пройдет крупное совещание, на котором будет обсуждаться будущее Microsoft. Так он отреагировал в соцсети Х (Twitter) на слухи о том, что новые эксклюзивы корпорации появятся не только на Xbox и PC, но и на PlayStation и Nintendo

Мы слушаем и слышим вас. На следующей неделе мы планируем провести мероприятие, посвященное бизнес-обновлению, на котором поделимся с вами более подробной информацией о нашем видении будущего Xbox. Следите за обновлениями, — написал глава игрового подразделения Microsoft.

Напомним, после покупки Bethesda Microsoft анонсировала новую стратегию развития своих игр. После этого в Сети появились слухи, что многие эксклюзивные игры холдинга, в числе которых Starfield, Sea of Thieves, Indiana Jones and the Great Circle, новая часть Uncharted выйдут и на PS5, а премьера игр состоится через несколько месяцев после релиза на Xbox и PC.

