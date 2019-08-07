Разработчик, пожелавший сохранить анонимность, рассказал об отправленном ESA (Entertainment Software Association) письме в сентябре 2018 года.
В нём говорилось об уязвимости сайта выставки E3, позволявшей скачать файл с данными игровых журналистов, однако ассоциация никак на него не ответила. По словам другого источника издания
Об инциденте с утечкой данных, включая имена, телефоны, электронную почту и адреса участников выcтавки E3 2019, первой рассказала бывшая журналистка портала Nichegamer София Нарвиц. Файл содержал в себе информацию о более чем двух тысячах человек. Нарвиц сообщила о нём ESA, и вскоре уязвимость была устранена. Но это не помешало списку распространиться по Сети.
Вскоре после публикации в тематических изданиях ассоциация выпустила заявление, в котором извинилась «за доставленные неудобства». О причинах появления файла с данными журналистов, стримеров, аналитиков и инвесторов в открытом доступе ESA не сообщила.
Ранее News.ru сообщил, что Twitter признался, что мог передать некоторые данные пользователей без их разрешения. Проблема коснулась тех людей, которые нажали или просмотрели рекламу в приложении и в дальнейшем взаимодействовали с ним с мая 2018 года.