Epic Games показала в ролике новинки третьего сезона Fortnite Epic Games выпустила ролик к третьему сезону пятой главы Fortnite «Вдребезги»

Компания Epic Games выпустила ролик к выходу третьего сезона пятой главы игры Fortnite «Вдребезги», который стартует 24 мая. Главной особенностью стала территория Пустоши с Пылающей платформой по выработке нитро, ареной автомобильных побоищ Нитродром, а также штаб-квартирой «Воинов пустошей».

В Пустошах игроки могут найти бочки с нитро и нитробомбы. Первые реагируют на столкновения, вторые — заряжают машину или персонажа энергией нитро. Игроки также могут получить нитрокулаки с четырьмя зарядами и бить противников, нанося «тройной комбо-удар, апперкот или воздушный удар с рывком в полете».

В новом сезоне также вернутся некоторые модификации для транспорта. Во внутриигровом магазине появится комплект Behemoth для одноименного автомобиля с предметами из набора жителя пустошей. Игроки смогут поучаствовать в битве за право управлять мегабоевым автобусом, получить модифицируемый арбалет взрывострел, медальоны и оружие за победы над Повелительницей Раны, Механикой и Мегало Дона

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