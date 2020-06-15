Энтузиаст добавил компьютер в Minecraft и сыграл на нём в Doom

https://static.news.ru/photo/f37e64e4-af12-11ea-980c-fa163e074e61_660.jpg Фото: gfycat.com

Создатель модификаций под псевдонимом DeltaTwoForce поделился новой разработкой. Она позволяет скрафтить в игре компьютер, который работает как виртуальная машина.

Игроки смогут установить на нём операционную систему Windows 98, порисовать в Paint и даже поиграть в оригинальный Doom 1992 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге поставил пьесу русского писателя и драматурга Антона Чехова в видеоигре Minecraft. Режиссёром выступил Эдгар Закарян.

Строительством геймеры занимались под руководством архитектора Андрея Воронова, сообщается в соцсетях БДТ. Они полностью отстроили в игре здание театра.