Эксперт назвал неудачной презентацию Sony PlayStation 5

https://static.news.ru/photo/fbfc58ee-acb8-11ea-82e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Специалист в области видеоигр Алексей Макаренков раскритиковал обзор новой PlayStation 5, который провела корпорация Sony.

В ходе презентации The Future of Gaming разработчики представили дизайн новой игровой консоли и контроллер для нее. По мнению эксперта, часть мероприятия, посвященная играм для PS5, оказалась неудачной.

Авторы напортачили с подачей игр, потому что показали много таких, которые не выглядят как игры следующего поколения, — сказал Макаренков в комментарии «Пятому каналу».

По его мнению Sony решила сосредоточиться на рядовых фанатах, а не опытных игроках.

Сейчас игровая приставка Sony PlayStation 5 находится в разработке. 12 июня корпорация наконец-то нарушила негласный обет молчания и провела первую полноценную презентацию консоли следующего поколения. В продажу, как заявил генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан, приставка должна поступить в конце 2020 года.

Как писал NEWS.ru, первым анонсом презентации стала улучшенная и расширенная версия GTA V. Владельцы PS5 также получат бесплатный доступ к мультиплеерной GTA Online на три месяца.