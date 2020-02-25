https://static.news.ru/photo/f21cb5be-57de-11ea-8eda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Electronic Arts выпустила официальное заявление, в котором прокомментировала конфликт со стримером Куртом Kurt0411 Фенеком (Kurt Fenech). За систематичное нарушение правил поведения и публикации сообщений и роликов, оскорблявших сотрудников компании, геймера забанили во всех играх и сервисах EA.

Его сообщения перешли черту приличия, и они нарушают наши условия пользования. Мы не будем мириться c таким угрожающим поведением, — говорится в заявлении.

Сам Фенек с решением EA не согласен. По его словам, он «никогда не говорил ничего такого, чего говорить не стоило».

Они не хотят, чтобы я участвовал в турнирах, потому что боятся, что я у них выиграю. Сейчас я второй по величине стример в их игре [FIFA], они боятся, что я обгоню их золотого мальчика, — прокомментировал Фенек в Twitter.

Конфликт стримера с EA продолжается как минимум с 2018 года. Тогда компания забанила его на официальном турнире за агрессивное поведение по отношению к другим игрокам. В ноябре 2019 года EA запретила Фенеку участвовать во всех будущих официальных соревнованиях по FIFA за неоднократное нарушение кодекса поведения.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Electronic Arts (EA) отказалась от участия в конференции разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2020 из-за опасений по поводу коронавируса COVID-19.