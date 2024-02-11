Джокер больше не хочет суда из-за GTA 6 и пытается заняться озвучкой Джокер из Флориды передумал и вместо суда с Rockstar предложил сотрудничество

Фото: Социальные сети

Лоуренс Салливан

Американец Лоуренс Салливан, в Сети известный как Джокер из Флориды, передумал судиться с Rockstar Games из-за «использования» его образа в игре GTA 6. Теперь он надеется, что сможет получить небольшую компенсацию и принять участие в создании новой части франшизы, в частности в доработке образа персонажа, внешний вид которого, по его мнению, списан с него, передает издание Ign.

Джокер из Флориды заявил, что спустя два месяца после его ультиматума, где он грозился отсудить у Rockstar Games миллионы долларов, с ним так никто и не связался из представителей компании. В итоге Салливан решил поменять стратегию и выдвинул новые требования. Теперь он хочет в качестве компенсации получить $50–100 тысяч, а также озвучить персонажа, который похож на него.

Помимо этого, Джокер хочет поучаствовать и в других активностях, связанных с GTA 6, и надеется приложить свою руку к продвижению игры. Свою позицию он обосновал тем, что он стал главной причиной шумихи вокруг новой части франшизы.

Каждое издание рассказало обо мне наряду с игрой. Все знают, кто я такой, поверьте мне. Так что, GTA, Rockstar, нам нужно поговорить. <...> Именно я делаю игру более притягательной. Люди хотят сыграть в неё. Я являюсь причиной того, что сейчас все хайпят эту игру, — заявил он.

Ранее главный редактор портала IXBT.games Виталий Казунов предрек новой части GTA — Grand Theft Auto 6 — «сумасшедший успех». На это, по его словам, рассчитывают и в самой компании Rockstar Games, уже пообещавшей инвесторам высокие дивиденды.