Драйвер для Half-Life: Alyx позволяет играть без VR

Создатель модификаций под псевдонимом r57zone выпустил драйвер для Half-Life: Alyx. Он позволяет пройти игру с клавиатурой и мышью без использования VR-шлемов.
Энтузиаст смог перенастроить SteamVR и его контроллеры под классические элементы управления. Однако во время прохождения игроки всё равно столкнутся с трудностями из-за VR-специфики Alyx.
Специально для этого r57zone подготовил ряд рекомендаций с подробным описанием действий и необходимостью ввода консольных команд.
В конце марта NEWS.ru писал, что автор YouTube-канала Valve News Network Тайлер Маквикер провёл специальный стрим, во время которого изучил файлы Half-Life: Alyx. Блогеру в результате исследования удалось запустить VR-игру без использования шлемов виртуальной реальности.
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