https://static.news.ru/photo/62d57134-ddef-11e9-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: pubgmobile/instagram.com

PUBG Mobile стала первой мобильной «королевской битвой», доход которой превысил $1 млрд. Существенный вклад внесла переработанная версия игры для Китая Game for Peace.

После её релиза в регионе доход PUBG Mobile вырос на 540% в годовом исчислении. В то же время у конкурента проекта, Fortnite, наблюдается падение — ежемесячные расходы игроков на iOS (не считая Китая, где она ещё не доступна) упали на 36% за последний год, до $25 млн.

Кроме того, в августе аудитория PUBG Mobile увеличилась на 45 млн человек (вдвое больше, чем в июле), и сейчас «королевская битва» насчитывает более 400 млн загрузок.

Ранее геймдиректор шутера DOOM Eternal Марти Страттон заявил, что основная задача разработчиков заключалась в том, чтобы превзойти оригинал 2016 года и расширить границы всего, чем занимается студия. Поэтому ей удалось сделать «лучшую вещь, над которой она когда-либо работала», писал News.ru.



