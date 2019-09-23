PUBG Mobile стала первой мобильной «королевской битвой», доход которой превысил $1 млрд. Существенный вклад внесла переработанная версия игры для Китая Game for Peace.
После её релиза в регионе доход PUBG Mobile вырос на 540% в годовом исчислении. В то же время у конкурента проекта, Fortnite, наблюдается падение — ежемесячные расходы игроков на iOS (не считая Китая, где она ещё не доступна) упали на 36% за последний год, до $25 млн.
Кроме того, в августе аудитория PUBG Mobile
Ранее геймдиректор шутера DOOM Eternal Марти Страттон заявил, что основная задача разработчиков заключалась в том, чтобы превзойти оригинал 2016 года и расширить границы всего, чем занимается студия. Поэтому ей удалось сделать «лучшую вещь, над которой она когда-либо работала», писал News.ru.