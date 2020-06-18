DiRT 5 получила дату релиза

https://static.news.ru/photo/2a85807c-b16a-11ea-86b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Codemasters

Студия Codemasters представила сюжетный трейлер симулятора гонок по бездорожью DiRT 5. Ролик также раскрывает дату выхода игры — 9 октября.

Разработчики вновь заметили, что геймеров ждёт самый амбициозный режим карьеры в серии. Главные роли достались знаменитому творческому дуэту Трою Бейкеру («Одни из нас») и Нолану Норту (Uncharted).

Новая часть DiRT выйдет на PC, PS4 и Xbox One. До конца года авторы выпустят версию игры для консолей следующего поколения.

DiRT 5 анонсировали в рамках майского спецвыпуска Inside Xbox. Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft, можно узнать в материале NEWS.ru.

Ранее Codemasters опубликовала новый ролик гоночного симулятора F1 2020. Он посвящён городской трассе Баку, по которой промчался болид команды Alfa Romeo Racing.