Игры

DiRT 5 получила дату релиза

16:41, 18 июня 2020
Фото: Codemasters

Студия Codemasters представила сюжетный трейлер симулятора гонок по бездорожью DiRT 5. Ролик также раскрывает дату выхода игры — 9 октября.

Разработчики вновь заметили, что геймеров ждёт самый амбициозный режим карьеры в серии. Главные роли достались знаменитому творческому дуэту Трою Бейкеру («Одни из нас») и Нолану Норту (Uncharted).

Новая часть DiRT выйдет на PC, PS4 и Xbox One. До конца года авторы выпустят версию игры для консолей следующего поколения.

DiRT 5 анонсировали в рамках майского спецвыпуска Inside Xbox. Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft, можно узнать в материале NEWS.ru.

Ранее Codemasters опубликовала новый ролик гоночного симулятора F1 2020. Он посвящён городской трассе Баку, по которой промчался болид команды Alfa Romeo Racing.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях