DiRT 5 получила дату релиза

Студия Codemasters представила сюжетный трейлер симулятора гонок по бездорожью DiRT 5. Ролик также раскрывает дату выхода игры — 9 октября.
Разработчики вновь заметили, что геймеров ждёт самый амбициозный режим карьеры в серии. Главные роли достались знаменитому творческому дуэту Трою Бейкеру («Одни из нас») и Нолану Норту (Uncharted).
Новая часть DiRT выйдет на PC, PS4 и Xbox One. До конца года авторы выпустят версию игры для консолей следующего поколения.
DiRT 5 анонсировали в рамках майского спецвыпуска Inside Xbox. Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft, можно узнать в материале NEWS.ru.
Ранее Codemasters опубликовала новый ролик гоночного симулятора F1 2020. Он посвящён городской трассе Баку, по которой промчался болид команды Alfa Romeo Racing.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен