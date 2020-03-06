https://static.news.ru/photo/2fbc5a04-5f88-11ea-b1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/imago stock&people/Global Look Press

Компания Wargaming провела опрос среди женской аудтории World of Tanks в преддверии 8 Марта. Среди всех виртуальных танкистов процент девушек составляет всего 2%, но, как заметили разработчики, в бою они практически ничем не отличаются от мужчин.

Средний возраст «танкистки» — 26 лет, и большинство из них работают менеджерами. 70% опрошенных девушек продолжают общение, начатое в WoT, и в реальном мире, а больше половины опрошенных состоят в танковых кланах.

Более 50% женщин-респондентов заявили, что их игровой никнейм ясно даёт понять, что игрок — девушка. Большинство девушек также испытывают особое отношение к себе во время боя: им чаще говорят комплименты и прощают ошибки. Около 60% участниц опроса замужем, и половина из них играет в «Танки» вместе со своим мужем. В бою девушки предпочитают оказывать роль поддержки и выбирают ПТ-САУ.

65% опрошенных играют только в World of Tanks (в основном каждый день или несколько раз в неделю). В опросе приняли участие две тысячи девушек.

Ранее аналитики выяснили, какие туристические направления у россиян стали самыми популярными накануне Международного женского дня. На праздничные выходные, в периоды с 6 по 8 марта и с 8 по 10 марта, россияне чаще всего покупали билеты в Москву, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Симферополь и Нижний Новгород, писал NEWS.ru.