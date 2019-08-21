Разработчик Denuvo Software Solutions запустил новое решение для защиты мобильных игр. Она разработана для борьбы с ростом читерства, пиратства и уязвимостей безопасности, вызванных возросшей популярностью платформы.
Игроки критиковали Denuvo в том числе и потому, что она оказывала влияние на игровой процесс. При разработке мобильной защиты компания учла этот критерий и пообещала снизить его до минимума.
Решение предложит повсеместную доступность и не потребует исходного кода, что позволит применить его к любой игре без каких-либо операций. Как
Ранее News.ru сообщил, что в Сети появилась информация о новых персонажах файтинга Mortal Kombat 11 — разработчики добавят в игру Арнольда Шварценеггера в образе Терминатора и Джокера из DC.