https://static.news.ru/photo/1440f978-c3f8-11e9-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Разработчик Denuvo Software Solutions запустил новое решение для защиты мобильных игр. Она разработана для борьбы с ростом читерства, пиратства и уязвимостей безопасности, вызванных возросшей популярностью платформы.

Игроки критиковали Denuvo в том числе и потому, что она оказывала влияние на игровой процесс. При разработке мобильной защиты компания учла этот критерий и пообещала снизить его до минимума.

Решение предложит повсеместную доступность и не потребует исходного кода, что позволит применить его к любой игре без каких-либо операций. Как считает Denuvo, без надлежащей защиты издатели рискуют лишиться и доходов, и репутации.

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