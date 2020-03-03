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Издатель 505 Games назвал дату выхода ПК-версии Death Stranding. Симулятор курьера станет доступен пользователям Steam и Epic Games Store 2 июня.

ПК-версия получит увеличенную частоту кадров, фоторежим и поддержку ультрашироких мониторов. За предзаказ игры разработчики в качестве бонуса дадут геймерам HD-обои, а также набор предметов (солнечные очки, силовой скелет, скелет вездеход и защитную броню) в золотом и серебряном цветах.

Death Stranding также ждёт коллаборация с Half-Life: авторы добавят в игру фирменный вентиль Valve вместо пучка волос Сэма и шапку в виде хэкраба.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve опубликовала три новых ролика игрового процесса Half-Life: Alyx. Разработчики показали боевую систему, врагов (Альянс, зомби и хэдкрабов), взлом дверей и терминалов, а также доступны виды перемещения.