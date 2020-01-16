По словам разработчиков, им потребуется дополнительное время на завершение тестирования и полировку игры. Студия хочет, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением текущего поколения консолей.
Действие игры разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Главным героем станет наёмник V, ищущий устройство для обретения бессмертия. В проекте задействован актёр Киану Ривз — он станет игровым воплощением Джонни Сильверхэнда, который сыграет важную роль в сюжете.
Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4, Xbox One и Stadia.
Ранее NEWS.ru рассказал, что студия Crystal Dynamics также объявила о переносе супергеройского экшена Marvel’s Avengers. Новой датой релиза стало 4 сентября.