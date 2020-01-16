https://static.news.ru/photo/c696cfec-3899-11ea-853f-fa163e074e61_660.jpg Фото: cyberpunk.net

Студия CD PROJEKT RED сообщила о переносе приключенческой ролевой игры Cyberpunk 2077. Вместо 16 апреля проект станет доступен 17 сентября.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 16 января 2020 г.

По словам разработчиков, им потребуется дополнительное время на завершение тестирования и полировку игры. Студия хочет, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением текущего поколения консолей.

Действие игры разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Главным героем станет наёмник V, ищущий устройство для обретения бессмертия. В проекте задействован актёр Киану Ривз — он станет игровым воплощением Джонни Сильверхэнда, который сыграет важную роль в сюжете.

Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4, Xbox One и Stadia.

Ранее NEWS.ru рассказал, что студия Crystal Dynamics также объявила о переносе супергеройского экшена Marvel’s Avengers. Новой датой релиза стало 4 сентября.