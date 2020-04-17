Crysis Remastered выйдет летом 2020 года

https://static.news.ru/photo/0d274ebe-8084-11ea-8951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Crysis Remastered

Студия Crytek официально анонсировала обновлённую версию шутера Crysis Remastered. Игра выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch летом 2020 года.

Crytek занимается разработкой ремастера совместно с Saber Interactive, работавшей над World War Z и Switch-версией «Ведьмака 3».

Crysis Remastered предложит новые графические опции, высококачественные текстуры и поддержку трассировки лучей (собственное аппаратное решение компании) на всех основных плафтормах, включая Nintendo Switch, говорится в описании.

Ранее NEWS.ru рассказал, что новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.