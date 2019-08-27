https://static.news.ru/photo/6f3cbde8-c8cc-11e9-8c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich/imago-images.de/Global Look Press

Организаторы игровой выставки gamescom сообщили об установленном рекорде. Церемонию открытия мероприятия Opening Night Live посмотрело свыше 500 тысяч зрителей.

Популярности выставки также способствовали прямые трансляции от команды Gamescom Now (более 28 часов контента), которые собрали 100 млн просмотров по всему миру.

С Gamescom: Opening Night Live мы сделали решительный шаг в направлении становления международной платформы для новых продуктов... В то же время выставка стала отправной точкой для нашего нового цифрового предложения Gamescom Now, с помощью которого мы предоставили цифровому сообществу дополнительный доступ к Gamescom, — рассказал генеральный директор Koelnmesse Геральд Бёзе.

За время проведения выставки её посетили 373 тысячи человек, что на три тысячи больше, чем в 2018 году.

Ранее News.ru рассказал, что японский геймдизайнер Хидео Кодзима на церемонии открытия gamescom 2019 представил несколько новых роликов Death Stranding. Два видео были посвящены персонажам Маргарет Куэлли («Оставленные») и Гильермо дель Торо («Форма воды»), а третье — новому геймплею игры.