Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4

Компания Capcom запустила в производство ремейк Resident Evil 4. Выход игры намечен на 2022 год.
Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
Информацией
Capcom, в свою очередь,
Ранее NEWS.ru опубликовал рецензию на Resident Evil 3, назвав новый ремейк больше дополнением, чем полноценной игрой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен