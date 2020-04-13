Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4

https://static.news.ru/photo/6c6596fa-7d6a-11ea-bfb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: residentevil.fandom.com

Компания Capcom запустила в производство ремейк Resident Evil 4. Выход игры намечен на 2022 год.

Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.

Информацией поделилось издание VGC со ссылкой на собственные источники. Позже её подтвердило Gematsu, также поделившись деталями о восьмой части серии. Хоррор должен будет вновь получить поддержку PS VR. Resident Evil 8 должна выйти в 2021 году на текущем и следующем поколении консолей.

Capcom, в свою очередь, объявила , что отгрузки ремейка Resident Evil 3 преодолели отметку в 2 млн копий за первые пять дней. Доля цифровых версий игры от общих продаж составила почти 50%.

Ранее NEWS.ru опубликовал рецензию на Resident Evil 3, назвав новый ремейк больше дополнением, чем полноценной игрой.