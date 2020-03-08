https://static.news.ru/photo/316b60de-629e-11ea-b768-fa163e074e61_660.jpg Фото: callofduty.com/warzone

Издатель Activision подтвердил, что «Королевская битва» Call of Duty: Warzone не будет доступна российским пользователям PS Store. Как отметили в компании, разработчики не выпустят тайтл «в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment».

Activision анонсировала Warzone за пару часов до объявления. Она представляет собой самостоятельную условно-бесплатную «Королевскую битву» с двумя режимами, рассчитанных на 150 человек.

Первый — традиционная версия battle royal, а второй, «Добыча», предложит игрокам заработать 1 млн долларов. При этом в новом режиме персонажи смогут возрождаться через 15 секунд после смерти.

Call of Duty: Warzone выйдет 10 марта на PC, PS4 и Xbox One. Разработчики подтвердили кроссплатформенную игру между тремя платформами.

В октябре 2019 года NEWS.ru писал, что шутер Call of Duty: Modern Warfare также не вышел в России. Тогда Activision заявили, что решение не продавать игру в российском PlayStation Store приняла Sony Interactive Entertainment.