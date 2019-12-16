https://static.news.ru/photo/79dbde1e-1fed-11ea-a9ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: callofduty.com

Шутер Call of Duty: Modern Warfare вернулся на первое место чарта продаж в Великобритании. Боевику удалось сместить с лидирующей позиции футбольный симулятор FIFA 20, несмотря на 10% падение продаж.

На втором месте разместилась «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», которая отстала от Modern Warfare всего на три тысячи физических копий. Росту продаж игры на 30% способствовал ажиотаж вокруг сериала «Мандалорец» и грядущей премьеры девятого эпизода саги.

Третье место досталось FIFA 20, чьи показатели по сравнению с предыдущей неделей упали на 41%. Замыкают пятёрку лидеров две игры от Nintendo — Mario Kart 8: Deluxe и Luigi's Mansion 3, занявшие четвёртую и пятую позицию соответственно. С полным списком игр-лидеров можно ознакомиться ниже:

Call of Duty: Modern Warfare «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден» FIFA 20 Mario Kart 8: Deluxe Luigi's Mansion 3 Pokémon Sword Just Dance 2020 «Марио и Соник на Олимпийских играх 2020 в Токио» Tekken 7 Project Cars 2

Ранее NEWS.ru рассказал, что организаторы The Game Awards 2019 объявили победителей «игрового Оскара». Игрой года стала Sekiro: Shadows Die Twice, однако больше всего наград в минувший вечер получила RPG Disco Elysium.