Шутер Call of Duty: Modern Warfare вернулся на первое место чарта продаж в Великобритании. Боевику удалось сместить с лидирующей позиции футбольный симулятор FIFA 20, несмотря на 10% падение продаж.
На втором месте разместилась «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», которая отстала от Modern Warfare всего на три тысячи физических копий. Росту продаж игры на 30% способствовал ажиотаж вокруг сериала «Мандалорец» и грядущей премьеры девятого эпизода саги.
Третье место
- Call of Duty: Modern Warfare
- «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден»
- FIFA 20
- Mario Kart 8: Deluxe
- Luigi's Mansion 3
- Pokémon Sword
- Just Dance 2020
- «Марио и Соник на Олимпийских играх 2020 в Токио»
- Tekken 7
- Project Cars 2
Ранее NEWS.ru рассказал, что организаторы The Game Awards 2019 объявили победителей «игрового Оскара». Игрой года стала Sekiro: Shadows Die Twice, однако больше всего наград в минувший вечер получила RPG Disco Elysium.
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