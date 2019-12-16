Фото: callofduty.com

Шутер Call of Duty: Modern Warfare вернулся на первое место чарта продаж в Великобритании. Боевику удалось сместить с лидирующей позиции футбольный симулятор FIFA 20, несмотря на 10% падение продаж.

На втором месте разместилась «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», которая отстала от Modern Warfare всего на три тысячи физических копий. Росту продаж игры на 30% способствовал ажиотаж вокруг сериала «Мандалорец» и грядущей премьеры девятого эпизода саги.

Третье место досталосьFIFA 20, чьи показатели по сравнению с предыдущей неделей упали на 41%. Замыкают пятёрку лидеров две игры от Nintendo — Mario Kart 8: Deluxe и Luigi's Mansion 3, занявшие четвёртую и пятую позицию соответственно. С полным списком игр-лидеров можно ознакомиться ниже:

  1. Call of Duty: Modern Warfare
  2. «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден»
  3. FIFA 20
  4. Mario Kart 8: Deluxe
  5. Luigi's Mansion 3
  6. Pokémon Sword
  7. Just Dance 2020
  8. «Марио и Соник на Олимпийских играх 2020 в Токио»
  9. Tekken 7
  10. Project Cars 2

Ранее NEWS.ru рассказал, что организаторы The Game Awards 2019 объявили победителей «игрового Оскара». Игрой года стала Sekiro: Shadows Die Twice, однако больше всего наград в минувший вечер получила RPG Disco Elysium.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях