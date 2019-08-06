https://static.news.ru/photo/87f1c682-b844-11e9-8a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: callofduty.fandom.com

Арт-директор студии Infinity Ward Джоэл Эмсли рассказал об экспериментах с кастомизацией в шутере Call of Duty: Modern Warfare. Разработчики добавили в наручные часы персонажа своеобразного тамагочи, который «питается» убийствами игроков.

Например, у нас есть так называемый TomaGUNchi — это тамагочи, который питается убийствами... Я сказал нашим инженерам: «Можете ли вы сделать так, что пока мы играем и набираем убийства в мультиплеере, он живёт и растёт», — поделился Эмсли.

Арт-директор сравнил их решение с часами-вампирами, которые остаются «в живых», пока игрок совершает виртуальные убийства. Тамагочи будет отображаться на экране кастомизации оружия, и юзеры всегда смогу узнать, как он поживает.

В начале августа Activision и Infinity Ward опубликовали дебютный трейлер мультиплеера шутера Call of Duty: Modern Warfare, пообещав, что игроков ждёт «самая революционная сетевая игра в серии». Разработчики разрешат юзерам опробовать сетевую игру до релиза игры в рамках бета-тестирования.

Для владельцев PS4 (ранний доступ) оно пройдёт 12–13 сентября. Открытый бета-тест начнётся 14–16 сентября, а также 19–20 сентября (включает ранний доступ для PC и Xbox One). Полноценное тестирование на всех платформах состоится 21–23 сентября.

Вместе с этим разработчики подтвердили кроссплатформенную игру. Владельцы PC, PS4 и Xbox One смогут сразиться друг с другом с 19 по 23 сентября.

Call of Duty: Modern Warfare поступит в продажу 25 октября.