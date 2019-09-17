https://static.news.ru/photo/134bb012-d924-11e9-ac3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty: Modern Warfare

Организация ESRB присвоила возрастной рейтинг шутеру Call of Duty: Modern Warfare. Игра получила классификацию «Только для взрослых» (17+) из-за жестоких сцен в сюжетной кампании.

В описании проекта на сайте ESRB говорится , что бои в Modern Warfare сопровождаются реалистичными выстрелами, криками боли и сильными брызгами крови, а использование снайперской винтовки может привести к обезглавливанию и расчленению.

Шутер также включает в себя сцену, когда протагонист угрожает пистолетом семье допрашиваемого. В определённый момент прохождения главный герой будет подвержен пыткой водой, и если игроки выберут определённые параметры диалога, то тогда их решение может привести к казни заключённого.

Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.

Ранее News.ru сообщил, что участники бета-тестирования шутера Call of Duty: Modern Warfare обратили внимание, что одна из игровых карт сменила местоположение. В альфа-версии Operation: Gun Runner располагалась в вымышленном городе Таворск в России, однако сейчас сменилась и страна — в описании упоминается придуманная Кастовия.

Боевик не выйдет в PS Store в российском регионе. Открытое бета-тестирование экшена от первого лица также обойдёт платформу стороной.