Организация ESRB присвоила возрастной рейтинг шутеру Call of Duty: Modern Warfare. Игра получила классификацию «Только для взрослых» (17+) из-за жестоких сцен в сюжетной кампании.
В описании проекта на сайте ESRB
Шутер также включает в себя сцену, когда протагонист угрожает пистолетом семье допрашиваемого. В определённый момент прохождения главный герой будет подвержен пыткой водой, и если игроки выберут определённые параметры диалога, то тогда их решение может привести к казни заключённого.
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
Ранее News.ru сообщил, что участники бета-тестирования шутера Call of Duty: Modern Warfare обратили внимание, что одна из игровых карт сменила местоположение. В альфа-версии Operation: Gun Runner располагалась в вымышленном городе Таворск в России, однако сейчас сменилась и страна — в описании упоминается придуманная Кастовия.
Боевик не выйдет в PS Store в российском регионе. Открытое бета-тестирование экшена от первого лица также обойдёт платформу стороной.