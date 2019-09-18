https://static.news.ru/photo/427934ee-dab0-11e9-8631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty

Компания Activision объявила дату выхода Call of Duty: Mobile. Мобильный шутер станет доступен на iOS и Android 1 октября.

Игроки смогут посоревноваться друг с другом в нескольких режимах на знакомых поклонникам серии картах (Nuketown, «Крушение» и Hijacked). Кроме того, в Call of Duty: Mobile появится зомби-режим и «Затмение», местная «королевская битва» на сто человек.

Как и в полноценных играх франшизы, игроки смогут разблокировать классических персонажей франшизы, оружие, награды за серию, а также кастомизировать снаряжение.

Ранее News.ru сообщил, что Activision изменила систему выхода пострелизного контента для боевика Call of Duty: Modern Warfare. Консоль PS4 практически лишилась временной эксклюзивности: карты, режимы и миссии Spec Ops будут появляться на всех платформах сразу.