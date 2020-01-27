Бывший вор, специализировавшийся на краже драгоценностей, Ларри Лоутон подробно разобрал одно из ограблений в боевике GTA V. На своём YouTube-канале он объяснил, что студия Rockstar Games сделала правильно, а что — нет.
По словам Лоутона, главный герой игры Майкл ведёт себя «неаккуратно», фотографируя внутри ювелирного салона — любой потенциальный преступник был бы обнаружен через минуту. Бывший вор также назвал большой ошибкой, когда протагонист заговорил с сотрудником магазина о товаре на витрине. Лоутон уверяет, что всё самое ценное хранится не на виду, а в сейфах.
Перед ограблением Майкл также проверяет крышу здания, чтобы найти вентиляцию. Как заметил эксперт, этого можно было не делать, так как вся необходимая информация хранится в городских нормативах. При этом, изучив крышу, персонаж оставил множество своих отпечатков на лестнице, поскольку влезал наверх без перчаток.
Одной из вещей, за которую Лоутон
Сейчас Лоутон активно противодействуют некогда бывшим коллегам по цеху — он консультирует страховые компании и ювелирные магазины, чтобы помочь им избежать ограблений.
Ранее NEWS.ru рассказал, что GTA V возглавила список самых продаваемых игр десятилетия в США. При этом в топ-10 доминирует серия шутеров Call of Duty.
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