https://static.news.ru/photo/0d8d457a-4100-11ea-a50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: rockstargames.com

Бывший вор, специализировавшийся на краже драгоценностей, Ларри Лоутон подробно разобрал одно из ограблений в боевике GTA V. На своём YouTube-канале он объяснил, что студия Rockstar Games сделала правильно, а что — нет.

По словам Лоутона, главный герой игры Майкл ведёт себя «неаккуратно», фотографируя внутри ювелирного салона — любой потенциальный преступник был бы обнаружен через минуту. Бывший вор также назвал большой ошибкой, когда протагонист заговорил с сотрудником магазина о товаре на витрине. Лоутон уверяет, что всё самое ценное хранится не на виду, а в сейфах.

Перед ограблением Майкл также проверяет крышу здания, чтобы найти вентиляцию. Как заметил эксперт, этого можно было не делать, так как вся необходимая информация хранится в городских нормативах. При этом, изучив крышу, персонаж оставил множество своих отпечатков на лестнице, поскольку влезал наверх без перчаток.

Одной из вещей, за которую Лоутон похвалил GTA V, стал план побега с места преступления. По его словам, знание того, сколько у воров будет времени, что они смогут взять и как они собираются выбраться — самая важная часть любого ограбления. В целом бывшему преступнику понравился экшен, и он даже предался воспоминаниям о былых днях.

Сейчас Лоутон активно противодействуют некогда бывшим коллегам по цеху — он консультирует страховые компании и ювелирные магазины, чтобы помочь им избежать ограблений.

Ранее NEWS.ru рассказал, что GTA V возглавила список самых продаваемых игр десятилетия в США. При этом в топ-10 доминирует серия шутеров Call of Duty.