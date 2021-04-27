Боссы создателей Cyberpunk 2077 получили крупные премии

https://static.news.ru/photo/2a7b97dc-a760-11eb-bd57-96000091f725_660.jpg Фото: cyberpunk.net

Руководители компании CD Projekt RED, разработавшей Cyberpunk 2077, получили крупные премии после выхода вызвавшей недовольство пользователей игры. Такой вывод сделали специалисты Wirtualne Media, изучив финансовую отчётность разработчика.

В общей сложности члены правления компании заработали больше $5 млн, что на $1,4 млн больше, чем годом ранее. Кроме того, президент организации Адам Кичиньский и вице-президенты Марчин Ивински и Петр Нелюбович получили премии в размере около $6,5 млн.

Также по $4,5 млн в качестве премий получили члены правления CD Projekt RED Адам Бадовский и Михал Новаковский. Ещё $5,6 млн в компании выделили на премии другим руководителям, однако неизвестно, кто именно получил эти деньги.

Всего во время разработки Cyberpunk 2077 в штате разработчика числилось 530 сотрудников, а к концу 2020 года в компании работали 884 человека. Вместе с дочерними компаниями GOG и Spokko количество работников CD Projekt RED составило 1177, на зарплаты которым было потрачено $64 млн.

Из отчётности компании также стало известно, что в 2020 году CD Project RED продала больше копий игры «Ведьмак 3: Дикая охота», чем в 2017-м, 2018-м или 2019 году. В 2020 году состоялся релиз другой игры компании — Cyberpunk 2077, выход которой вызвал шквал критики со стороны геймеров.

Cyberpunk 2077 за первые 20 дней (до конца 2020 года) разошлась тиражом 13,7 млн копий. Большинство покупок (56%, или 7,76 млн копий) произошло на ПК, 28% купили на PlayStation 4, ещё 17% — на Xbox.

Новая игра от CD Project RED не понравилась игрокам. В конце 2020 года юридическая компания Rosen обратилась в суд с коллективным иском против разработчика Cyberpunk 2077 — польской студии CD Projekt RED. Истцы недовольны качеством консольных версий игры и требуют возместить убытки.

В документах указано, что фирма вводила инвесторов в заблуждение, пока Cyberpunk 2077 находилась на стадии создания. О том, что в экшен с элементами РПГ невозможно нормально играть на Xbox One и PS4, стало известно только после её выпуска. Проблемы возникают из-за огромного количества ошибок и багов.

В CD Projekt RED извинились за проблемы с игрой у пользователей консолей. Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что им следовало уделить больше внимания на оптимизацию игры для консолей предыдущего поколения.