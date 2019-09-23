https://static.news.ru/photo/691af24e-de0d-11e9-921a-fa163e074e61_660.jpg Фото: borderlands.com

Третья часть Borderlands установила сразу несколько рекордов. Количество проданных копий игры за первые пять дней с момента релиза преодолели отметку в 5 млн, из которых 70% пришлось на цифровые копии.

Borderlands 3, ставшая самым быстропродаваемым тайтлом компании 2K, также удалось обогнать свою предшественницу — проект привлёк на 50% больше игроков, чем Borderlands 2.

Кроме того, начальные результаты триквела позволили всей серии стать второй франшизой издателя, чьи общие продажи предолели отметку в $1 млрд.

Ранее News.ru сообщил, что PUBG Mobile стала первой мобильной «королевской битвой», доход которой превысил $1 млрд. Существенный вклад внесла переработанная версия игры для Китая Game for Peace.



