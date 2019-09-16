Третья часть Borderlands возглавила британский чарт продаж. Продолжение боевика стало крупнейшим дисковым релизом 2019 года в регионе, сместив с пьедестала апрельский PS4-эксклюзив Days Gone.
При этом количество проданных копий игры почти вдвое меньше, чем было у Borderlands 2 в первую неделю релиза в 2012 году. Аналитики считают, что в то время цифровые копии ещё не были распространены так, как сегодня.
Вся пятёрка лидеров прошлой недели практически состоит из новинок: на второй и третьей позициях разместились Gears 5 и eFootball PES 2020 соответственно. Предыдущий лидер NBA 2K20 оказался на четвёртом месте, а
- Borderlands 3
- Gears 5
- eFootball PES 2020
- NBA 2K20
- Greedfall
- Mario Kart 8: Deluxe
- Spyro Reignited Trilogy
- Grand Theft Auto V
- Crash Team Racing: Nitro-Fueled
- Super Mario Maker 2
Ранее News.ru рассказал, что шутер Call of Duty: Modern Warfare не будет доступен в PS Store в российском регионе.