Фото: Borderlands/Facebook

Третья часть Borderlands возглавила британский чарт продаж. Продолжение боевика стало крупнейшим дисковым релизом 2019 года в регионе, сместив с пьедестала апрельский PS4-эксклюзив Days Gone.

При этом количество проданных копий игры почти вдвое меньше, чем было у Borderlands 2 в первую неделю релиза в 2012 году. Аналитики считают, что в то время цифровые копии ещё не были распространены так, как сегодня.

Вся пятёрка лидеров прошлой недели практически состоит из новинок: на второй и третьей позициях разместились Gears 5 и eFootball PES 2020 соответственно. Предыдущий лидер NBA 2K20 оказался на четвёртом месте, а замыкает пятёрку ещё один новичок — Greedfall. С полным списком чарта можно ознакомиться ниже:

  1. Borderlands 3
  2. Gears 5
  3. eFootball PES 2020
  4. NBA 2K20
  5. Greedfall
  6. Mario Kart 8: Deluxe
  7. Spyro Reignited Trilogy
  8. Grand Theft Auto V
  9. Crash Team Racing: Nitro-Fueled
  10. Super Mario Maker 2

Ранее News.ru рассказал, что шутер Call of Duty: Modern Warfare не будет доступен в PS Store в российском регионе.

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