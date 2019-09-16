https://static.news.ru/photo/42e552b8-d85e-11e9-9c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Borderlands/Facebook

Третья часть Borderlands возглавила британский чарт продаж. Продолжение боевика стало крупнейшим дисковым релизом 2019 года в регионе, сместив с пьедестала апрельский PS4-эксклюзив Days Gone.

При этом количество проданных копий игры почти вдвое меньше, чем было у Borderlands 2 в первую неделю релиза в 2012 году. Аналитики считают, что в то время цифровые копии ещё не были распространены так, как сегодня.

Вся пятёрка лидеров прошлой недели практически состоит из новинок: на второй и третьей позициях разместились Gears 5 и eFootball PES 2020 соответственно. Предыдущий лидер NBA 2K20 оказался на четвёртом месте, а замыкает пятёрку ещё один новичок — Greedfall. С полным списком чарта можно ознакомиться ниже:

Borderlands 3 Gears 5 eFootball PES 2020 NBA 2K20 Greedfall Mario Kart 8: Deluxe Spyro Reignited Trilogy Grand Theft Auto V Crash Team Racing: Nitro-Fueled Super Mario Maker 2

Ранее News.ru рассказал, что шутер Call of Duty: Modern Warfare не будет доступен в PS Store в российском регионе.