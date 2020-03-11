https://static.news.ru/photo/424639f0-639e-11ea-bc8a-fa163e074e61_660.jpg World of Tanks Фото: Wargaming

Компания Wargaming назвала дату появления боевого пропуска в World of Tanks. Он станет доступен 12 марта вместе с первым сезоном, который продлится до 10 июня.

Боевой пропуск расширит представление игроков о World of Tanks: теперь они будут получать дополнительные награды, просто играя в свою любимую игру.

Мы запланировали серию сезонов, чтобы каждый игрок смог включиться в гонку за призами тогда, когда ему будет удобно, — говорит глобальный паблишинг-директор Wargaming Максим Чувалов.

В течение первого сезона игроки смогут получить дополнительные награды, участвуя в Случайных боях (кроме Генерального сражения) на технике VI–X уровней, попутно зарабатывая очки прогрессии. При этом число очков зависит от вашей позиции в рейтинге команды по опыту, полученному по результатам боя. Очки прогрессии будут приносить не только победы: ничья и даже поражения также позволяют продвигаться по уровням.

Система прогрессии Боевого пропуска состоит из основной и элитной частей с 45-м и 100-м уровнями соответственно. После прохождения 45 уровней основной части танкист получит уникальные 3D-стили для ключевой техники Боевого пропуска — Объект 277 и Super Conqueror, а также командира с тремя дополнительными навыками.

Элитная прогрессия позволит игрокам получить интерактивную нашивку «Элитный шеврон» с указанием достигнутого уровня Боевого пропуска, а также возможность получать ценную игровую валюту — боны. На любом этапе можно приобрести улучшенный пропуск, который позволит получить ещё больше наград.

В Боевом пропуске предусмотрено несколько сезонов по три месяца каждый.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Wargaming провела опрос среди женской аудитории World of Tanks в преддверии 8 Марта. Среди всех виртуальных танкистов процент девушек составляет всего 2%, но, как заметили разработчики, в бою они практически ничем не отличаются от мужчин.