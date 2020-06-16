Bloomberg: оценочная стоимость Epic Games может достигнуть $17 млрд

https://static.news.ru/photo/d0d030a8-afc1-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Epic Games готовится привлечь $750 млн инвестиций. Сделка способствует увеличению оценочной стоимости фирмы с $15 до $17 млрд.

В предстоящем раунде примут участие как новые инвесторы — T. Rowe Price Group Inc. и Baillie Gifford, так и старые, вроде KKR & Co. Раунд финансирования ещё не завершён, поэтому некоторые детали могут измениться, передаёт Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Представители всех указанных сторон отказались от комментариев.

Epic Games известна как создатель таких игровых серий, как Unreal Tournament и Gears of War, «королевской битвы» Fortnite и движка Unreal Engine. В 2018 году компания представила онлайн-магазин Epic Games Store.

В середине мая Epic Games показала пятую версию игрового движка Unreal Engine. Разработчики продемонстрировали особенности технологии в демоверсии, запущенной на PlayStation 5.

Помимо улучшенных традиционных функций (звука, физики воды, анимации) Epic Games показала две специфические технологии: Nanite и Lumen. Первая представляет собой технологию виртуализованной геометрии, которая позволяет импортировать исходные изображения кинематографического качества с миллионами или даже миллиардами полигонов непосредственно в Unreal Engine 5 (UE5).

Lumen — это технология динамического освещения. Она позволяет игровым мирам реагировать на изменения сцены и света: включение света, изменение угла солнца или появившаяся дыра в потолке непосредственно влияют на прямое и непрямое освещение.