Bloomberg: оценочная стоимость Epic Games может достигнуть $17 млрд

Компания Epic Games готовится привлечь $750 млн инвестиций. Сделка способствует увеличению оценочной стоимости фирмы с $15 до $17 млрд.
В предстоящем раунде примут участие как новые инвесторы — T. Rowe Price Group Inc. и Baillie Gifford, так и старые, вроде KKR & Co. Раунд финансирования ещё не завершён, поэтому некоторые детали могут измениться,
Представители всех указанных сторон отказались от комментариев.
Epic Games известна как создатель таких игровых серий, как Unreal Tournament и Gears of War, «королевской битвы» Fortnite и движка Unreal Engine. В 2018 году компания представила онлайн-магазин Epic Games Store.
В середине мая Epic Games показала пятую версию игрового движка Unreal Engine. Разработчики продемонстрировали особенности технологии в демоверсии, запущенной на PlayStation 5.
Помимо улучшенных традиционных функций (звука, физики воды, анимации) Epic Games показала две специфические технологии: Nanite и Lumen. Первая представляет собой технологию виртуализованной геометрии, которая позволяет импортировать исходные изображения кинематографического качества с миллионами или даже миллиардами полигонов непосредственно в Unreal Engine 5 (UE5).
Lumen — это технология динамического освещения. Она позволяет игровым мирам реагировать на изменения сцены и света: включение света, изменение угла солнца или появившаяся дыра в потолке непосредственно влияют на прямое и непрямое освещение.
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