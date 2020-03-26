Автор YouTube-канала Valve News Network Тайлер Маквикер провёл специальный стрим, во время которого изучил файлы Half-Life: Alyx. Блогеру в результате исследования удалось запустить VR-игру без использования шлемов виртуальной реальности.
Тайлер смог не только взять под управление камеру, но и благодаря консольной команде «vr_enable_fake_vr_test» заставить появиться руки Аликс и пострелять из её оружия, а также
Сама Valve считает, что создатели модификаций рано или поздно полностью отключат в Half-Life: Alyx необходимость в виртуальной реальности. Дизайнер шутера Робин Уолкер уверен, что это произойдёт, однако игроки останутся разочарованы результатом.
Это ясно продемонстрирует людям, почему мы сделали игру в VR, — считает разработчик.
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