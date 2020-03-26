https://static.news.ru/photo/ab74bcd2-6f5e-11ea-8321-fa163e074e61_660.jpg Фото: half-life.com

Автор YouTube-канала Valve News Network Тайлер Маквикер провёл специальный стрим, во время которого изучил файлы Half-Life: Alyx. Блогеру в результате исследования удалось запустить VR-игру без использования шлемов виртуальной реальности.

Тайлер смог не только взять под управление камеру, но и благодаря консольной команде «vr_enable_fake_vr_test» заставить появиться руки Аликс и пострелять из её оружия, а также открыть дверь посредством кнопки на клавиатуре (в Alyx это можно сделать только посредством VR-контроллеров).

Сама Valve считает, что создатели модификаций рано или поздно полностью отключат в Half-Life: Alyx необходимость в виртуальной реальности. Дизайнер шутера Робин Уолкер уверен, что это произойдёт, однако игроки останутся разочарованы результатом.

Это ясно продемонстрирует людям, почему мы сделали игру в VR, — считает разработчик.

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