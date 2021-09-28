Blizzard выплатит $18 млн по делу о домогательствах

Американская компания — разработчик компьютерных игр Blizzard выплатит 18 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска по сексуальным домогательствам и дискриминации. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно документу о досудебном соглашении, компания создаст фонд на указанную ранее сумму «для выплаты компенсаций и возмещения ущерба истцам». В случае, если часть средств останется невостребованной, то компания обязуется передать деньги благотворительным фондам, которые помогают жертвам домогательств, а также защитникам гендерного равенства.

При это в Blizzard отметили, что руководство изменит корпоративную политику для повышения инклюзивности.

В нашей компании нет места дискриминации, домогательствам и неравному отношению в любой форме. Я благодарен сотрудникам, которые поделились своим опытом, — заявил глава Blizzard Бобби Котик.

Он добавил, что компания продолжит имплементацию новых правил, которые позволят усилить борьбу с дискриминацией.

Ранее скандал с домогательствами стал причиной ухода со своего поста главы Blizzard Аллена Брэка. 22 июля против компании Blizzard был подан иск от имени штата Калифорния. Как показало расследование, сотрудницы фирмы терпели домогательства и притеснения на рабочем месте. Данный факт в компании отрицали, что привело к забастовке сотрудников.