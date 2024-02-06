В Сети появился геймплей российского шутера Pioner

Фото: GFA Games

Российская студия GFA Games показала новое видео с геймплеем отечественного MMO-шутера Pioner. В видео продемонстрирован крафт оружия, ролик опубликован на платформе YouTube. Релиз игры ожидается в 2024 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Авторы российского шутера регулярно делятся с геймерами эксклюзивными кадрами о создании игры. На этот раз в центре внимания оказалась модернизация различного оружия: для улучшения арсенала игрокам потребуется не только собирать ресурсы, но и чертежи, а также заготовки оружия.

В студии отметили, что игроки будут приятно удивлены некоторыми вариациями вооружения, а также возможностью создания специальных патронов — зажигательных и отравляющих.

https://www.youtube.com/watch?v=UIqpyfA5fBU

На кадрах также демонстрируется использование оружия на противниках. Помимо этого, разработчики сообщили о внесении коррективов в работу игры: добавлена физика тел, оптимизирована система физического взаимодействия с окружающими предметами. Геймеры смогут поиграть в новинку уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в Сети появился трейлер фанатского фильма по игре S.T.A.L.K.E.R. Его бюджет составил более чем $300 тысяч, а премьера ожидается в первом квартале 2024 года.