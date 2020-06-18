Авторы нового «Человека-паука» сравнили игру с Uncharted: The Lost Legacy

https://static.news.ru/photo/9c497c0c-b171-11ea-b074-fa163e074e61_660.jpg Фото: PlayStation/youtube.com

Творческий директор Insomniac Games Брайан Хортон поделился подробностями Spider-Man: Miles Morales. Он сравнил грядущую игру по масштабам с самостоятельным проектом Uncharted: The Lost Legacy.

Действие нового тайтла развернётся спустя около года после событий оригинала. По сюжету, незадолго до рождественских каникул в Нью-Йорке начинается война между энергетической корпорацией и высокотехнологичной преступной армией. В самом центре битвы оказывается дом главного героя.

Spider-Man: Miles Morales будет использовать всю мощь PS5: почти мгновенная загрузка, 3D-звук и трассировка лучей. По словам геймдизайнера, создатели знают, что поклонники интересуются судьбой Питера Паркера, но новая игра посвящена именно Майлзу, которого Хортон назвал важной частью вселенной Человека-паука.

Spider-Man: Miles Morales выйдет на PS5 в конце 2020 года.

Sony показала консоль следующего поколения PS5 12 июня. Вместе с ней разработчики анонсировали ряд проектов, включая сиквел Horizon Zero Dawn, Resident Evil 8 и ремейк Demon's Souls.

Ранее директор Horizon Forbidden West Матайас де Йонге (Mathijs de Jonge) обозначил окно релиза приключенческого экшена. Сиквел Zero Dawn должен выйти в 2021 году, писал NEWS.ru.