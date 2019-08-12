https://static.news.ru/photo/166ad56e-bdab-11e9-b983-fa163e074e61_660.jpg Call of Duty: Modern Warfare Фото: Activision

Студия Infinity Ward опубликовала новый двадцатиминутный ролик игрового процесса Call of Duty: Modern Warfare. Видео посвящено мультиплееру шутера.

Разработчики показали пять режимов (Headquarters, Domination, Cyber Attack и Team Deathmatch) на пяти картах (Azhir Cave, Gun Runner, Hackney Yard и Aniyah Palace), включая одну ночную вариацию.

По словам создателей, игроков ждёт «самая революционная сетевая игра в серии». Она включит в себя как старые режимы, так и совершенно новые. Например, «Наземные войны», в которых смогут участвовать до 100 человек.

Infinity Ward разрешат юзерам опробовать сетевую игру до релиза игры в рамках бета-тестирования. Для владельцев PS4 (ранний доступ) оно пройдёт 12–13 сентября. Открытый бета-тест начнётся 14–16 сентября, а также 19–20 сентября (включает ранний доступ для PC и Xbox One). Полноценное тестирование на всех платформах состоится 21–23 сентября.

Вместе с этим разработчики подтвердили кроссплатформенную игру. Владельцы PC, PS4 и Xbox One смогут сразиться друг с другом с 19 по 23 сентября.

Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября.

Ранее арт-директор студии Infinity Ward Джоэл Эмсли рассказал об экспериментах с кастомизацией в Call of Duty: Modern Warfare. Разработчики добавили в наручные часы персонажа своеобразного тамагочи, который «питается» убийствами игроков.