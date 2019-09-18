https://static.news.ru/photo/09cf335c-d9e1-11e9-9453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Call of Duty: Modern Warfare

Издатель Activision изменил систему выхода пострелизного контента для боевика Call of Duty: Modern Warfare. Консоль PS4 практически лишилась временной эксклюзивности: карты, режимы и миссии Spec Ops будут появляться на всех платформах сразу.

Как отметили в компании, авторы работали над тем, чтобы с выходом нового контента все игроки могли продолжать играть вместе. При этом у владельцев PS4 всё же сохранится «один день преимущества», но Activision не делится деталями на этот счёт.

Впервые за долгий срок ни одна из консолей не получит продолжительную временную эксклюзивность. У шутера не будет сезонного абонемента, и все DLC игроки получат бесплатно.

Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в PS Store в российском регионе. Открытое бета-тестирование экшена от первого лица также обойдёт платформу стороной.

На PC и Xbox One игра поступит в продажу 25 октября.

Ранее News.ru сообщил, что организация ESRB присвоила возрастной рейтинг Call of Duty: Modern Warfare. Игра получила классификацию «Только для взрослых» (17+) из-за жестоких сцен в сюжетной кампании.