Студия PAX East 2020 в рамка выставки PAX East 2020 поделились подробностями Baldur’s Gate 3 и показали вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Действие третьей части развернётся после событий настольной игры Baldur's Gate: Descent Into Avernus. Игроков ждёт пошаговая боевая система, 15 рас и подрас, 8 классов, а также мультиплеер на четверых человек и локальный кооператив на двоих.
Baldurʼs Gate 3 выйдет в раннем доступе Steam в 2020 году.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft продолжает делиться особенностями консоли следующего поколения Xbox Series X. Как уточнил программный директор Xbox Ларри Хриб (Larry Hryb), новая функция Quick Resume позволит геймерам мгновенно возвращаться в игру даже после перезагрузки устройства.
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