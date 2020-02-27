Фото: Baldur’s Gate 3

В корпорации Blizzard рассказали о нововведениях, которые ожидают ролевую игру Diablo 4. По словам разработчиков, пользователей ждёт новый интерфейс, а сама игра станет более мрачной.

Так, помимо классического расположения дизайна инвентаря появится новый, в котором все показатели будут убраны влево. Такое положение будет удобнее для людей, играющих сидя далеко от экрана, сообщает «Инфореактор». Изменения коснутся...