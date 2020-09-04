Аудитория Fortnite на IOS упала на 60% после удаления игры из AppStore

https://static.news.ru/photo/ecb7e9f8-ef88-11ea-9967-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Разработчик мультиплатформенной игры Fortnite компания Epic Games заявила о падении суточной аудитории, играющей в видеоигру на IOS, на 60% после того, как приложение было удалено из AppStore.

Epic Games обратились в суд с просьбой снять ограничение, которое вредит бизнесу, пишет TJournal.

Компания может никогда больше не увидеть этих пользователей. Этот ущерб нашему флагманскому приложению невозможно измерить, — приводит портал заявление Epic Games.

В компании подчёркивают, что возможность играть с другими игроками является важной составляющей механики, а компания Apple лишает пользователей своих гаджетов такой возможности.

В августе разработчики добавили в игру опцию прямых платежей и покупки внутренней валюты в обход платёжных систем Google и Apple. Эта функция была активирована без согласия модераторов GooglePlay и AppStore, что является нарушением правил на обеих площадках.

Как сообщал NEWS.ru, AppStore удалил приложение со своего прилавка, то же сделали и в магазине приложений от Google. Epic Games подала на обе компании в суд.