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Студия Frictional Games представила Amnesia: Rebirth, третью часть хоррор-серии. В дебютном трейлере разработчики раскрыли окно релиза — осень 2020 года.

Главной героиней Rebirth станет Таса Трианон, которая приходит в себя в алжирскую пустыню. Девушке предстоит разобраться, где она была, что делала и куда подевались остальные люди. Во время путешествия по осколкам собственной памяти Тасу будет преследовать таинственное существо, питающееся её страхом.

По словам разработчиков, сеттинг новой части будет другим, но она будет следовать идеям оригинала и предложит игрокам «эмоционально душераздирающее приключение». Хоррор будет испытывать геймеров как никогда прежде и заставит о вещах, которые действительно их пугают.

Amnesia: Rebirth выйдет на PC и PS4.

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