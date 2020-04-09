Алиса Селезнёва появится в World of Tanks

https://static.news.ru/photo/cc22da10-7b0a-11ea-a8de-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Компания Wargaming совместно с киностудией «Союзмультфильм» подготовили проект в World of Tanks к Дню космонавтики.12 апреля в игре начнётся двухнедельное космическое событие по мотивам легендарного мультфильма «Тайна Третьей планеты».

«Тайна Третьей планеты» продолжает жить в сердцах поколений, взрослые и дети с удовольствием приходят на спецпоказы восстановленной версии в кинотеатры. Уверена, что этот проект очень понравится игрокам, встреча с любимыми героями вызовет у них самые светлые чувства и вдохновит на новые свершения, — считает руководитель департамента маркетинга киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Мельникова.

Ивент включает семь задач, которые можно проходить на трёх уровнях сложности (чем сложнее уровень — тем больше наград), который можно выбрать заранее. За выполнение целей игроки получат три уникальных облика экипажа: Игоря Селезнёва, его дочь Алису и Филидора Зелёного.

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