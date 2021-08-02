Акции совладельца EPIC GAMES рухнули на 10%

Котировки китайского интернет-гиганта Tencent рухнули 3 августа на 10% на бирже Гонконга. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи. Главной причиной называют сообщения о возможности ужесточения государственного контроля над сектором онлайн-игр в КНР.

Аналитики восприняли с настороженностью публикации в государственных СМИ на тему пагубного влияния компьютерных игр на школьников. По их мнению, это сигнал к ужесточению контроля со стороны регуляторов.

Tencent принадлежит ряд компаний, включая 100% американской Riot Games, а также 40% известнейшего американского разработчика видеоигр Epic Games, создателя Fortnite.

При этом пострадали акции и других компаний: NetEase потеряла в цене 12,3%, а разработчик видеоигр Archosaur Games — 18,5%.

Ранее стало известно, что видеоиграми в России увлекаются около 77 млн человек. Аудитория выросла в том числе на фоне пандемии COVID-19 — на самоизоляции у граждан появилось больше свободного времени, а потребность в новых интерактивных развлечениях лишь увеличилась.