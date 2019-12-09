https://static.news.ru/photo/352d6fe2-1a8b-11ea-9509-fa163e074e61_660.jpg BioShock Фото: Irrational Games

2K официально подтвердила работу над новой частью BioShock. Разработкой проекта занимается новая внутренняя студия Cloud Chamber.

Команда расположится в двух офисах — в Новато, штат Калифорния, и в Монреале, Квебек. Студию возглавит Келли Гилмор, которая проработала в компании почти двадцать лет и участвовала в работе над сериями Sid Meier's Civilization и XCOM.

Как заявили в 2K, следующую BioShock не стоит ждать в ближайшие несколько лет. Разработчики пока не готовы назвать ни платформы, ни приблизительную дату выхода. Игра находится в ранней стадии производства, и Гилмор отказалась сказать, будет ли проект продолжением или перезапуском знаменитой серии.

Однако глава новой студии подтвердила , что создатель BioShock Кен Левин «не связан с Cloud Chamber и не участвует в процессе разработки».

Ранее NEWS.ru рассказал, что британский портал PC Gamer опубликовал список 22 худших игр в истории для ПК. В список попали многобюджетные Duke Nukem Forever и Aliens: Colonial Marines от Gearbox Software, а также мобильная Deus Ex: The Fall от студий Eidos Montreal и N-Fusion.