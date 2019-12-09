2K официально подтвердила работу над новой частью BioShock. Разработкой проекта занимается новая внутренняя студия Cloud Chamber.
Команда расположится в двух офисах — в Новато, штат Калифорния, и в Монреале, Квебек. Студию возглавит Келли Гилмор, которая проработала в компании почти двадцать лет и участвовала в работе над сериями Sid Meier's Civilization и XCOM.
Как заявили в 2K, следующую BioShock не стоит ждать в ближайшие несколько лет. Разработчики пока не готовы назвать ни платформы, ни приблизительную дату выхода. Игра находится в ранней стадии производства, и Гилмор отказалась сказать, будет ли проект продолжением или перезапуском знаменитой серии.
Однако глава новой студии
Ранее NEWS.ru рассказал, что британский портал PC Gamer опубликовал список 22 худших игр в истории для ПК. В список попали многобюджетные Duke Nukem Forever и Aliens: Colonial Marines от Gearbox Software, а также мобильная Deus Ex: The Fall от студий Eidos Montreal и N-Fusion.
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