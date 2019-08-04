https://static.news.ru/photo/094cdc48-b74c-11e9-a787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiaomi

Китайский производитель Xiaomi запатентовал безрамочный смартфон с солнечной батареей. Соответствующий документ был зарегистрирован в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

RT gizlogic: Xiaomi patenta un smartphone con panel solar equipado - https://t.co/NTslLeZOXt pic.twitter.com/vuBGdESpyK — Jose A. de la O (@jadelaop) 5 августа 2019 г.

Экран устройства полностью лишён вырезов и видимой фронтальной камеры. Возможно, что компания расположит её под дисплеем — Xiaomi уже представила разработку в области подэкранных камер в июне.

Что касается солнечной батареи, то её размеров хватит для размещения двойной основой камеры. Подобный аккумулятор необходим для того, чтобы устройство могло самостоятельно заряжаться при необходимости. Дактилоскопический сканер, скорее всего, переместится с задней панели под дисплей.

Ранее News.ru сообщил, что Huawei приступила к испытаниям смартфона с операционной системой Hongmeng. Устройство может поступить в продажу в четвёртом квартале 2019 года.