Китайский производитель Xiaomi запатентовал безрамочный смартфон с солнечной батареей. Соответствующий документ был зарегистрирован в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).
Экран устройства полностью лишён вырезов и видимой фронтальной камеры. Возможно, что компания расположит её под дисплеем — Xiaomi уже представила разработку в области подэкранных камер в июне.
Что касается солнечной батареи, то её размеров хватит для размещения двойной основой камеры. Подобный аккумулятор необходим для того, чтобы устройство могло самостоятельно заряжаться при необходимости. Дактилоскопический сканер, скорее всего, переместится с задней панели под дисплей.
Ранее News.ru сообщил, что Huawei приступила к испытаниям смартфона с операционной системой Hongmeng. Устройство может поступить в продажу в четвёртом квартале 2019 года.