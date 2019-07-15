https://static.news.ru/photo/0213c6d0-a6d0-11e9-81de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года. В процентном соотношении компания заняла 22% рынка.

На втором месте расположилась Honor с 19,5 продаж, а замыкает тройку лидеров Huawei с 8,5%. Совокупная доля лидеров Xiaomi, Huawei и Honor в натуральном выражении увеличилась до 50%, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В денежном выражении, как отмечает «Коммерсант» , в онлайновом сегменте первое место вновь осталось за Apple.

Ранее News.ru рассказал, что Huawei готовится к релизу своего первого 5G-смартфона Huawei Mate 20 X 5G. Устройство должно выйти сразу в нескольких регионах в течение июля.

В то же время Роспатент отказал компании Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR). Ведомство объяснило решение тем, что в стране уже используются несколько схожих до степени смешения обозначений.