https://static.news.ru/photo/b28177a4-9e3f-11e9-9cfe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kashif Masood/Global Look Press

Redmi, бренд компании Xiaomi, показал лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro. Устройство стало плодом сотрудничества с Marvel: оно стилизовано под «Мстителей».

Xiaomi Redmi K20 Pro Marvel Hero limited edition launches with Iron Man inspired design https://t.co/DUTkDIPb8P — IndiaTodayTech (@IndiaTodayTech) 4 июля 2019 г.

По словам производителя, этим смартфоном разработчики «хотят воздать должное супергероям». Аппарат получил тёмно-серое оформление, а также специальный контент, посвящённый членам команды. Xiaomi пока не раскрывает ни цену, ни дату выхода устройства.

Компания оснастила Redmi K20 Pro 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 x 1080 и соотношением сторон 19,5:9, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой на 48, 13 и 8 Мп, а также батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой мощностью 27 Вт. Смартфон, работающий на Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10, выйдет в версиях 6 Гб ОЗУ/64 Гб, 6 Гб ОЗУ/128 Гб и 8 Гб ОЗУ/256 Гб.

Ранее News.ru представил специальный тест, приуроченный к выходу фильма «Человек-паук: Вдали от дома».